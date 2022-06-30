Власти Башкирии предсказали нехватку сахара в ближайшие месяцы

Весной жители Башкирии стали внезапно массово скупать сахар Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошедшем сегодня, 30 июня, заседании Госсобрания-Курултая Башкирии, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов заявил, что в июле и августе в регионе прогнозируется нехватка сахара. По его словам, во время недавнего ажиотажа вокруг этого продукта, производители распродали практически весь сахар по фиксированной цене. И склады опустели.

Чтобы избежать нового дефицита сахара, власти Башкирии закупили тростниковый сахар за рубежом.

- Понимая, что июль–август остаются без сахара, мы приобрели из Бразилии тростниковый сахар-сырец. Очень тяжело он к нам шел, потому что Новороссийск не принимал. Через Петербург корабль приняли, растаможили, привезли, сегодня четвертый день «Раевсахар» перерабатывает сахар-сырец, - заявил Ильшат Фазрахманов.

Как отметил в своем докладе министр, компания сейчас работает в убыток, хотя выпускает порядка 700 тонн сахара ежедневно. На данный момент переработано уже 3,6 тысяч тонн этого продукта. Также Фазрахманов заявил, что себестоимость переработанного сахара составила 70 рублей за килограмм, но «Раевсахар» отгружает его оптовикам по 53 рубля. В итоге завод не дополучит 208 млн прибыли.

- Вчера мы достаточно жестко разговаривали с этой компанией, это получилась социальная ответственность нашего бизнеса перед жителями республики. Так бывает, - отметил министр сельского хозяйства Башкирии.

Напомним, весной в Башкирии возник искусственный дефицит сахара. Из-за внезапно выросшего спроса на этот продукт, производители сначала взвинтили цены, а затем под натиском чиновников стали отпускать его по фиксированным ценам.