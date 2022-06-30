Парламент Башкирии принял законы, позволяющие снизить нагрузку на бизнес

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 30 июня, состоялось последнее заседание Госсобрания-Курултая Башкирии в эту весеннюю сессию. Всего депутаты рассмотрели более 50 вопросов и приняли ряд законов. В частности, как пояснили в пресс-службе башкирского парламента, был принят пакет законов, «нацеленных на поддержку экономики республики в условиях санкционного давления». На рассмотрение в Курултай эти законопроекты вносило правительство республики.

После принятия пакета законов, предполагается, что будет значительно снижена нагрузка на бизнес. Например, снизится налог на имущество для торговых центров, при условии, что они не будут повышать арендную плату. Также налоговые ставки снизят для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, при условии, что они применяют упрощенную систему налогообложения. Снизят налоговую нагрузку и для предприятий, использующих патентную систему.