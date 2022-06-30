Радий Хабиров рассказал, как в Уфе врачи спасли семимесячную малышку из Луганска

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал историю семимесячной девочки Ариши, которую прооперировали в уфимском кардиоцентре и помогли ей справиться с пороком сердца. Малышка приехала вместе с мамой Юлей, папой и старшим братом в башкирскую столицу из Луганской народной республики. По словам главы республики, их семья долгое время не могла получить высококвалифицированную медицинскую помощь.

- Во время операции в республиканском кардиоцентре бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Оперировали они больше 2 часов, - написал Хабиров в своих соцсетях.

По словам главы Башкирии, сейчас ребенок идет на поправку – у малышки прекратилась одышка и сегодня, 30 июня, ее выписали из кардиоцентра. Теперь ее будет наблюдать уже детский кардиолог.

- Аришка улыбается. Счастливы медики и родители. Об операции напоминает лишь маленький шрам на груди у малышки, - поделился эмоциями от встречи с девочкой и ее родителями Хабиров.