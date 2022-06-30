Бизнес-омбудсмен Башкирии призвал финансово помочь кинотеатрам

Бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин призвал местное правительство финансово помочь кинотеатрам на фоне отмены иностранных премьер Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин призвал местное правительство финансово помочь кинотеатрам на фоне отмены иностранных премьер. Соответствующее предложение уполномоченный по правам предпринимателей 30 июня направил в региональный антикризисный штаб.

Асадуллин напомнил, что иностранные киностудии отменили показ своих новых фильмов в России с марта 2022 года. Количество и качество отечественных картин при этом «не позволяют закрыт плановую потребность кинотеатров в контенте». В итоге большим экранам приходится терпеть «значительные убытки» и закрывать часть кинозалов. Сейчас они «находятся на грани закрытия».

– Возможно, скоро наше кино станет конкурировать с проектами крупнейших мировых киностудий и именно российские фильмы будут приносить кинотеатрам наибольшую прибыль. Но сейчас ясно, что в предстоящие месяцы определенный спад в киноотрасли будет продолжаться, – констатировал Асадуллин.

Омбудсмен добавил, что кинотеатры в Башкирии еще даже не успели оправиться от ограничений из-за коронавируса. Тем не менее им удавалось сохранять рабочие места, зарплаты, а также платить налоги и погашать арендные и коммунальные платежи.