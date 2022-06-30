В Уфе сдававшая назад поливомоечная машина насмерть задавила пожилого мужчину

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 30 июня, в Уфе сдававшая назад поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

ДТП случилось в одиннадцатом часу дня на проспекте Октября. По данным дорожной полиции, 60-летний водитель поливомоечной машины ГАЗ при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на 84-летнего мужчину. От полученных травм пожилой уфимец скончался на месте происшествия. В беседе с сотрудниками полиции шофер сказал, что не видел пешехода в зеркалах заднего вида и остановился, когда почувствовал толчок.

Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту инцидента.