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Общество30 июня 2022 10:54

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и густом тумане

Видимость в сумерках сократится до 500 метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии ожидаются грозы, а ночью и утром на отдельных автодорогах туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

В Башкирии ожидаются грозы, а ночью и утром на отдельных автодорогах туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 1 июля, в Башкирии ожидаются грозы, а ночью и утром на отдельных автодорогах туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В первый день июля синоптики Башгидрометцентра обещают кратковременные дожди. Ветер переменных направлений будет слабым, но усилится при грозах. В целом ожидается облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха ночью понизится до +6, +11°. Днем столбики термометров покажут +16, +21°.