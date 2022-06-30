МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и густом тумане

В Башкирии ожидаются грозы, а ночью и утром на отдельных автодорогах туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 1 июля, в Башкирии ожидаются грозы, а ночью и утром на отдельных автодорогах туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В первый день июля синоптики Башгидрометцентра обещают кратковременные дожди. Ветер переменных направлений будет слабым, но усилится при грозах. В целом ожидается облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха ночью понизится до +6, +11°. Днем столбики термометров покажут +16, +21°.