«Она трубку всегда брала. Это очень странно»: в Уфе третий день ищут без вести пропавшую Викторию Ткач

Виктория Ткач // фото: соцсети

В Уфе продолжаются поиски пропавшей три дня назад Виктории Ткач. «КП-Уфа» связалась со знакомой 25-летний девушки Кристиной и выяснила подробности ее исчезновения.

– Вика у моей подруги снимает комнату в Черниковке. Она переехала в Уфу пару месяцев назад. Родственников у нее здесь нету. Она работала в общепите в Инорсе. Отработала там неделю и пропала. У нее таких намерений, чтобы пропасть, куда-то уйти гулять не было. Она всегда предупреждала, когда уходила. Очень добрая, наивная, – рассказала собеседница.

По ее словам, вечером 26 июня Ткач пришла домой с работы и спросила у подруги, нужно ли что-то купить, и пошла в магазин. Пока ее не было, та уснула, а когда проснулась, то увидела только купленный хлеб, а самой Виктории и след простыл. Сумку, свой второй телефон и паспорт она оставила дома.

– Первый телефон был выключен. Два дня вообще был недоступен. Вчера включился – ей все стали звонить. Она подруге написала, что «придет и все объяснит», но так и не появилась. После этого телефон опять отключился. Она трубки всегда брала. Это очень странно, – признается Кристина.

Сейчас в поисках Виктории Ткач участвуют волонтеры и полицейские.

Приметы пропавшей: рост – 168 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

Была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Виктории Ткач, просят по телефону 8(800)700-54-52 (поисковый отряд «ЛизаАлерт»), 112 или в полицию.