В 2021 году бюджет Башкирии пополнился на 11 млрд рублей за счет продажи алкоголя

Бюджет республики пополнился на 89,5 млн рублей за счет выдачи лицензий на торговлю алкоголем Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам прошлого года башкирская казна пополнилась на 11 млрд рублей за счет производителей алкогольной продукции и пива. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минторга республики, по сравнению с 2020 годом эта статья доходов выросла на 4,9%.

Львиную долю поступлений в бюджет Башкирии от акцизов внесли производители пива: за 2021 год они заплатили акцизов на 7,4 млрд рублей. Это на 2,6% больше, чем в 2020 году, отметили в Минторге республики.

Кроме того, в прошлом году в бюджет республики поступило 89,5 млн рублей в виде госпошлин за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции.

За пять месяцев 2022 года в бюджет Башкирии поступили акцизы на сумму 4,8 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем за январь-май 2021 года. В том числе, производители пива выплатили акцизов в республиканскую казну на сумму 3,1 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пояснили в пресс-службе Минторга Башкирии.