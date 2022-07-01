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Общество1 июля 2022 8:17

В 2021 году бюджет Башкирии пополнился на 11 млрд рублей за счет продажи алкоголя

Большую часть этих денег в виде налогов и акцизов заплатили пивовары
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Бюджет республики пополнился на 89,5 млн рублей за счет выдачи лицензий на торговлю алкоголем

Бюджет республики пополнился на 89,5 млн рублей за счет выдачи лицензий на торговлю алкоголем

Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам прошлого года башкирская казна пополнилась на 11 млрд рублей за счет производителей алкогольной продукции и пива. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минторга республики, по сравнению с 2020 годом эта статья доходов выросла на 4,9%.

Львиную долю поступлений в бюджет Башкирии от акцизов внесли производители пива: за 2021 год они заплатили акцизов на 7,4 млрд рублей. Это на 2,6% больше, чем в 2020 году, отметили в Минторге республики.

Кроме того, в прошлом году в бюджет республики поступило 89,5 млн рублей в виде госпошлин за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции.

За пять месяцев 2022 года в бюджет Башкирии поступили акцизы на сумму 4,8 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем за январь-май 2021 года. В том числе, производители пива выплатили акцизов в республиканскую казну на сумму 3,1 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пояснили в пресс-службе Минторга Башкирии.