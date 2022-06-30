Гострудинспекция предложила увольняющимся сотрудникам IKEA звонить на горячую линию

Гострудинспекция Башкирии предложила увольняющимся сотрудникам IKEA в Уфе звонить на горячую линию «в целях предотвращения нарушений трудового законодательства» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гострудинспекция Башкирии предложила увольняющимся сотрудникам IKEA в Уфе звонить на горячую линию «в целях предотвращения нарушений трудового законодательства». Ведомство обратилась к работникам гипермаркета 29 июня.

– В связи с уходом с российского рынка магазинов шведской мебельной компании работники IKEA в Уфе обеспокоены условиями расторжения трудовых договоров, предоставления положенных при этом гарантий и компенсаций, – говорится в сообщении Гострудинспекции.

Номер горячей линии ведомства: (347) 277-87-02.

Напомним, IKEA заявила о приостановки своей работы на территории России весной. В последний день гипермаркет, располагающийся в торговом центре «Мега», работал 3 марта. Первоначально шведская компания заявила, что закрывается временно – до 31 мая, – однако затем она приняла решение «поставить на паузу» бизнес в России. В июне появилась информация о том, что магазин готовит онлайн-распродажу оставшихся товаров: «КП-Уфа» выясняла, когда и как можно будет купить там мебель.