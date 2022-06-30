В Минторге Башкирии озвучили статистику по самым популярным видам алкоголя в 2021 году

Предпочтения потребителей в республике не меняются уже давно Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2021 года жители Башкирии больше всего покупали в магазинах и барах водку, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе республиканского Минторга. По данным ведомства, в 2021 году и первом полугодии 2022 года доля водки в общих объемах проданного алкоголя составила 47,1%. На долю вина пришлось порядка 30% продаж спиртного.

Также в министерстве торговли и услуг Башкирии рассказали, сколько было выдано лицензий на продажу алкоголя в 2021 и первом полугодии 2022 года. На начало этого года в республике работали 1447 организаций, продающих спиртное на 5637 точках продаж. За год количество магазинов и заведений, где разрешено торговать алкоголем, выросло на 76.

Уже в 2022 году появились еще 33 организации, имеющие лицензию на торговлю алкогольной продукцией, а количество точке продаж увеличилось на 187, рассказали в Минторге Башкирии.