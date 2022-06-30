Нового владельца завода «Шихан» в Стерлитамаке будут искать в Амстердаме

Компания, владеющая «Шиханом», приняла решение уйти с российского рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно компания HEINEKEN объявила об уходе с российского рынка и заявила, что будет продавать свой бизнес новым владельцам. На данный момент компания владеет семью пивоварнями по всей стране, среди которых знаменитый завод «Шихан» в Стерлитамаке. Какая судьба ждет это предприятие, ставшее своеобразным брендом Башкирии?

В пресс-службе компании HEINEKEN «КП-Уфа» сообщили, что вплоть до момента передачи активов новому владельцу все пивоварни, а значит и стерлитамакский «Шихан», продолжат работать «с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей». Кроме того, концерн гарантировал сохранение зарплат для всех сотрудников в России до конца 2022 года.

Также в пресс-службе HEINEKEN Россия специально для «КП-Уфа» пояснили, как продвигается вопрос с продажей пивоварен, среди которых завод в Стерлитамаке.

- Процесс поиска нового партнера и потенциального владельца бизнеса HEINEKEN в России ведется исключительно головным офисом глобальной компании в Амстердаме. Как только покупатель будет найден, последует коммуникация от компании, - подчеркнули в российском офисе концерна.