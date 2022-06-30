youtube.com // Кадр с заседания в парламенте Башкирии

Сегодня, 30 июня, парламент Башкирии назначил двух аудиторов контрольно-счетной палаты. Ими стали Айгуль Абдрахманова и Рахимьян Гумеров. Обе кандидатуры были представлены главой республики Радием Хабировым – за них единогласно проголосовали 96 депутатов.

Как уточняет издание Пруфы, оба назначенных аудитора являются супругами влиятельных в Башкирии лиц. Айгуль Абдрахманова жена Азамата Абдрахманова, который сейчас руководит аппаратом правительства республики (в прошлом – глава Ишимбайского района), а Рахимьян Гумеров муж сенатора Госдумы от Башкирии Лилии Гумеровой.