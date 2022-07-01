Жители Башкирии стали больше употреблять спиртных напитков

За январь-май 2022 года жители Башкирии купили больше алкоголя, чем за это же время в 2021 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии два года подряд растут объемы продаж алкоголя, следует из статистики регионального министерства торговли и услуг. В данном случае, речь идет об «официальной» торговле спиртным в магазинах и барах. Проще говоря, статистика не учитывает продажу нелегального и контрафактного алкоголя и самодельных спиртных напитков.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства, по данным ЕГАИС, на территории Башкирии в 2021 году было продано 4,95 млн декалитров алкогольной продукции, что на 1,6% больше, чем в 2020 году. А уже в январе-мае 2022 года объемы продажи алкоголя в республике достигли 1,9 млн декалитров. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года, отметили в Минторге республики.