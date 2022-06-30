Сколько бюджетных мест в вузах Башкирии на 2022/2023 год

В вузах Башкирии в новом учебном году будет более 14 374 бюджетных мест Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В вузах Башкирии в новом учебном году будет 14 374 бюджетных мест – на 909 больше, чем годом ранее. Об этом в своих соцсетях 30 июня сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Позади сложные экзамены, романтичные выпускные и безумно красивый рассвет. Пора думать о будущем, – написал руководитель региона.

Хабиров отметил, что в университетах Башкирии появились новые профессии, среди которых инженер компьютерных игр и виртуальных симуляторов, ментор стартапов и проектировщик беспилотной техники.