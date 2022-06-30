Огурцы в Башкирии дорожают вторую неделю подряд

По состоянию на 24 июня цена на огурцы повысилась до 73 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии свежие огурцы дорожают вторую неделю подряд. По состоянию на 24 июня их цена повысилась до 73 рублей. Рост стоимости с 10 июня составил 13%. Об этом сообщает Башстата.

За неделю аналитики не отмечают резкого подорожания на другие продукты. В то же время существенно подешевели капуста (-11% – до 37,5 руб.), свекла (-9,2% – до 53 руб.), картофель (-9,1% – до 55,5 руб.), репчатый лук (-7,1% – до 45,5 руб.), свежие помидоры (-6,4% – до 45,5 руб.) и морковь (-4% – до 58 руб.).