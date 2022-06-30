В Башкирии назначили двух новых прокуроров

В Башкирии сроком на пять лет назначили двух новых прокуроров – Миякинского района и межрайонного Ишимбайского

В Башкирии сроком на пять лет назначили двух новых прокуроров – Миякинского района и межрайонного Ишимбайского. Соответствующие приказы подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурором Миякинского района стал 34-летний младший советник юстиции Рамиль Аскаров. Он родился в Туймазинском районе. В 2012 году окончил БашГУ по специальности «юриспруденция». В прокуратуре начал работать в феврале 2014 году. Состоял в должностях помощника прокуроров Мечетлинского и Салаватского районов, а также был замом прокурора Илишевского района.

На должность Ишимбайского межрайонного прокурора назначен 39-летний старший советник юстиции Алексей Романов. Он родился в Уфе. В 2006 году окончил БашГУ по специальности «юриспруденция». В прокуратуре начал работать в июле 2006 года. Был следователем и старшим помощником в прокуратуре Октябрьского района Уфы, замом прокурора Давлекановского и Ермекеевского районов, прокурором Зилаирского района и замом прокурора Кировского района Уфы.