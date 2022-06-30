В Башкирии пьяный водитель Lifan попал в ДТП с двумя сыновьями и 8-летней дочерью

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Кумертау пьяный водитель попал в ДТП с двумя сыновьями и 8 летней дочерью. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась вечером 29 июня на улице Гафури. Там 47-летний мужчина за рулем Lifan съехал в кювет и врезался в водосточную трубу.

Дождавшись скорую помощь, мужчина отправил своих детей вместе с женой в больницу, а сам бросил машину и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали водителя у него дома. От проверки на алкоголь он отказался.

– В аварии пострадала его 8-летняя дочь, двое сыновей были осмотрены врачами и отпущены домой, – передали в дорожной полиции.

Сейчас по факту ДТП ведется разбирательство.