Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2022 5:46

В Башкирии пьяный водитель Lifan попал в ДТП с двумя сыновьями и 8-летней дочерью

После аварии он бросил автомобиль и скрылся
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Кумертау пьяный водитель попал в ДТП с двумя сыновьями и 8 летней дочерью. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась вечером 29 июня на улице Гафури. Там 47-летний мужчина за рулем Lifan съехал в кювет и врезался в водосточную трубу.

Дождавшись скорую помощь, мужчина отправил своих детей вместе с женой в больницу, а сам бросил машину и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали водителя у него дома. От проверки на алкоголь он отказался.

– В аварии пострадала его 8-летняя дочь, двое сыновей были осмотрены врачами и отпущены домой, – передали в дорожной полиции.

Сейчас по факту ДТП ведется разбирательство.