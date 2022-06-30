Когда в Башкирию придет новая волна коронавируса

Новая волна коронавируса прогнозируется в Башкирии осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая волна коронавируса прогнозируется в Башкирии осенью. Об этом Business FM Уфа 29 июня сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– Несмотря на улучшение эпидситуации, республика готовится к новой волне коронавируса. Она накроет регион осенью. Это связано в первую очередь с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ, – передал чиновник.

Напомним, такой же прогноз давал и Роспотребнадзор.

Рахматуллин отметил, что за последний месяц заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась на 30%. По его словам, республика сейчас занимает третье место по темпам вакцинации ревакцинации населения против коронавируса.

С начала пандемии в Башкирии было зарегистрировано более 290,3 тыс. случаев коронавируса. Переболели инфекцией свыше 284,2 тыс. человек, скончались от нее 5 739 жителей.