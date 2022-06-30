Жителей Уфы приглашают на кастинг сериала Андрея Кончаловского

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Уфимцев пригласили принять участие в народном кастинге продюсерского центра Андрея Кончаловского. В настоящий момент идет подбор актеров для сериала про Октябрьскую революцию. Об этом сообщили в администрации столицы Башкирии.

По предоставленной информации, главным требованием является максимальное сходство с историческими персонажами – Ленина, Николая II, Распутина, Корнилова. После длительного подбора было принято решение поискать кандидатов в регионах.

– Если вы увидите, что в городе ходит неизвестный мужчина и пристально смотрит на вас – не пугайтесь. Это актер и сотрудник центра Кончаловского Максим Солопов, – отметили в мэрии.

Почитать подробнее о кастинге и заполнить анкеты можно на сайте народныйкастинг.рф.