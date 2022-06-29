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Общество29 июня 2022 16:08

Температура воздуха в Башкирии резко прогреется после минуса

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Источник:kp.ru

В Башгидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни. После холодов и минусовой температуры в республике ожидается повышение температурного фонда. 30 июня и 1 июля воздух прогреется до +23°.

30 июня ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидаются грозы и дожди, ветер будет умеренный западный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +18,+23°.

1 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +16,+21°.