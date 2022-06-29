Известна судьба пропавшего 9-летнего мальчика из Уфы

Фото: «Барс»

Волонтеры поискового отряда «Барс» свернули поиски пропавшего сегодня 9-летнего Ярослава Иванова. По предоставленной информации, маленького уфимца нашли живым.

Ребенок пропал сегодня, 29 июня, когда вышел в неизвестном направлении. Встревоженные родители не стали тянуть и сразу же обратились к волонтерам и в полицию.

Поисковики уточняли, что мальчик может быть в Шакше или в Черниковке и просили местных жителей обращать внимание на детей, а также осмотреть все в подъездах. Выезд на поиски был запланирован на вечер, но Ярослава нашли до того, как он начался.