В Башкирии на трассе погиб 73-летний мужчина в загоревшемся автомобиле

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии сегодня, 29 июня, в шестом часу вечера произошла смертельная авария на 13 км дороги Озерный-Кусимовский Рудник. В ГИБДД республики уточнили, что произошло возгорание автомобиля.

По предоставленным данным, 41-летняя жительница Магнитогорска за рулем Mitsubishi Outlander ехала в сторону Зеленой Поляны и вылетела в кювет с последующим столкновением с деревом.

Возгорание автомобиля произошло после удара. В результате произошедшего 73-летний пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи.