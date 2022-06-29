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Происшествия29 июня 2022 15:23

В Башкирии на трассе погиб 73-летний мужчина в загоревшемся автомобиле

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии сегодня, 29 июня, в шестом часу вечера произошла смертельная авария на 13 км дороги Озерный-Кусимовский Рудник. В ГИБДД республики уточнили, что произошло возгорание автомобиля.

По предоставленным данным, 41-летняя жительница Магнитогорска за рулем Mitsubishi Outlander ехала в сторону Зеленой Поляны и вылетела в кювет с последующим столкновением с деревом.

Возгорание автомобиля произошло после удара. В результате произошедшего 73-летний пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи.