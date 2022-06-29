В Уфе экстренно начали поиски пропавшего 9-летнего ребенка

Фото: «Барс»

Волонтеры поискового отряда «Барс» начали распространять сообщения о пропаже 9-летнего Ярослава Иванова из Уфы. Ребенок, как сообщили в организации, перестал выходить на связь 29 июня. Дополнительной информации нет.

В числе примет указано, что рост мальчика 140 см. У Ярослава худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, серо-зеленая кофта с рисунком в виде тигра, синее трико и кроссовки.

Предположительно ребенок может находиться в Шакше или Черниковке.

– Прочитав этот пост, прямо сейчас, пожалуйста, выйдите в свой подъезд, в свой двор, осмотрите его, не находится ли там наш потеряшка. Вдруг именно вы сможете найти ребенка, – обратились поисковики в жителям этих районов.

Всю информацию о ребенке сообщите, пожалуйста по номеру 112 или 8 937 31 02 112.