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Общество30 июня 2022 3:46

Исполняющим обязанности главы Кугарчинского района Башкирии назначили Марата Искужина

На руководящую должность назначили Марата Искужина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Марат Искужин // фото: АДминистрация Кугарчинского района

Марат Искужин // фото: АДминистрация Кугарчинского района

Сегодня, 29 июня, исполняющим обязанности глав Кугарчинского района Башкирии был назначен Марат Искужин, экс-начальник местного дорожно-ремонтно-строительного управления. Он будет занимать эту должность, пока новый руководитель муниципалитета не будет избран по результатам конкурса. Об этом сообщила районная администрация.

Напомним, с начала 2022 года Кугарчинский район возглавлял Азамат Сайфуллин. Он сменил на этой должности Гайсу Янбаева, который ушел в отставку после того как суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был замешан в хищении 26 млн рублей у государственного предприятия «Тавакан».