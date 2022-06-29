Правительство Башкирии намерено повысить плату за эвакуацию машин на штрафстоянку до 2,5 тыс. рублей

Правительство Башкирии намерено повысить плату за эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку с 1 500 до 2 557 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Башкирии намерено повысить плату за эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку с 1 500 до 2 557 рублей. Соответствующий проект постановления премьер-министра республики Андрея Назарова опубликован на интернет-портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

– Индексация уровня базового тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств не осуществлялась с момента вступления постановления в законную силу в ноябре 2012 года, – говорится в обосновании постановления.

Также в документе предлагается установить новый размер платы за хранение на спецстоянках для машин:

– категории «А» – 20 рублей в час;

– категории «B» и «D» с разрешенной массой меньше 3,5 тонны – 40 рублей в час;

– категории «D» с разрешенной массой больше 3,5 тонны – 80 рублей в час;

– категории «C» и «E» – 80 рублей в час;

– негабаритного транспорта – 120 рублей в час.