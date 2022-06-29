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Общество29 июня 2022 13:47

Правительство Башкирии намерено повысить плату за эвакуацию машин на штрафстоянку до 2,5 тыс. рублей

Тариф не индексировался десять лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство Башкирии намерено повысить плату за эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку с 1 500 до 2 557 рублей

Правительство Башкирии намерено повысить плату за эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку с 1 500 до 2 557 рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Башкирии намерено повысить плату за эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку с 1 500 до 2 557 рублей. Соответствующий проект постановления премьер-министра республики Андрея Назарова опубликован на интернет-портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

– Индексация уровня базового тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств не осуществлялась с момента вступления постановления в законную силу в ноябре 2012 года, – говорится в обосновании постановления.

Также в документе предлагается установить новый размер платы за хранение на спецстоянках для машин:

– категории «А» – 20 рублей в час;

– категории «B» и «D» с разрешенной массой меньше 3,5 тонны – 40 рублей в час;

– категории «D» с разрешенной массой больше 3,5 тонны – 80 рублей в час;

– категории «C» и «E» – 80 рублей в час;

– негабаритного транспорта – 120 рублей в час.