В Уфе из-за утечки без холодной воды остались три детсада и четыре жилых дома

В уфимском микрорайоне Черниковка из-за утечки из земли по улице Ушакова, 62 без холодной воды остались три жилых дома и четыре детсада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 29 июня, в уфимском микрорайоне Черниковка из-за утечки из земли по улице Ушакова, 62 без холодной воды остались четыре жилых дома и три детсада. На аварийном участке ведутся ремонтные работы. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Холодное водоснабжение было отключено в жилых домах по улице Ушакова, 60, 62/1, 64 и 64/1 – в первом девять этажей, в других – пять. Без воды остались детсады №267 (Ушакова, 64/2), №311 (Вологодская, 19/3) и № 320 (Вологодская 15/2).

Напомним, что сегодня в Демском районе подача горячей воды была приостановлена вообще во всех домах. После 18:00 там отключат и холодную. Это так же связано с утечкой.