Парламент Башкирии намерен усовершенствовать законы об обращении с домашними животными

Парламент Башкирии может воспользоваться расширением полномочий и ввести обязательное чипирование собак, а также запретить их самовыгул Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума России приняла закон, расширяющий полномочия регионов по решению проблем с бездомными животными. Парламент Башкирии может воспользоваться этой возможностью и ввести обязательное чипирование собак, а также запретить их самовыгул. Об этом 29 июня сказал вице-спикер Госсобрания-Курултая Рустам Ишмухаметов.

Парламентарий считает необходимым принять законодательные меры в связи с участившимися случаями нападения собак на людей. Он отметил, что на граждан бросались не только бездомные животные, но и находящиеся на самовыгуле.

– Органы государственной власти регионов и местного самоуправления теперь смогут регулировать порядок выгула и содержания животных. Кроме того, они смогут ограничивать выпуск бездомных животных, принимать решения об их пожизненном содержании в приютах, – пояснил Ишмухаметов.

Обязательное чипирование собак в свою очередь позволит позволяет контролировать их перемещения, устанавливать хозяев и привлекать их к ответственности в случае самовыгула, а также за попытки выкинуть животное на улицу. Таким образом будет пресечен источник пополнения числа бродячих собак. Ишмухаметов добавил, что с такими мерами «не следует затягивать».