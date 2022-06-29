Башкирия утвердила список социальных туров для пенсионеров и воспитанников детдомов на 2022 год

Башкирия утвердила список социальных туров для отдыха пенсионеров, инвалидов и воспитанников детских домов на 2022 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирия утвердила список социальных туров для отдыха пенсионеров, инвалидов и воспитанников детских домов на 2022 год. Соответствующий приказ, подписанный министром предпринимательства и туризма, 29 июня был опубликован на портале правовой информации.

Всего в перечне представлен 181 экскурсионный и санаторный тур, 15 из них предусмотрены для детей из приютов. Бюджет республики будет субсидировать туроператорам организацию отдыха для льготников. С полным списком направлений можно ознакомиться по ссылке.