По требованию прокуратуры в Сибае уволили подследственного вице-мэра

В Башкирии по требованию прокуратуры уволили вице-мэра города Сибая. Сейчас чиновник находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий

В Башкирии по требованию прокуратуры уволили вице-мэра города Сибая. Сейчас чиновник находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В 2019 году между Сибаем и компанией «Технострой» были заключены контракты на ремонт дорог на общую сумму свыше 10 млн рублей. Контроль за исполнением заказа возложили на вице-мэра. Впоследствии выяснилось, что выполнением работ занимался представитель коммерческой фирмы, который является родственником чиновника.

– Несмотря на это, сотрудник администрации мер к урегулированию конфликта интересов не принял, подписал акты выполненных работ, в результате чего денежные средства поступили на расчетный счет компании, – передали в прокуратуре. – Как показала проверка, ремонт был произведен некачественно и не в полном объеме.

В связи с этим городская прокуратура потребовала от мэра уволить подчиненного в связи с утратой доверия. Трудовой договор с чиновником был расторгнут. Сейчас против него расследуется уголовное дело.

Напомним, на прошедших выходных в Сибае назначили нового градоначальника. Ранее он тоже занимал должность вице-мэра.