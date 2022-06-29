Стало известно состояние 11-летней девочки, на которую после аварии в Уфе отбросило автобус

фото: ГИБДД РБ

Состояние 11-летней девочки, которая сегодня утром, 29 июня, пострадала в массовом ДТП в Уфе, оценивается как тяжелое. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном Минздраве.

– Всего в ДТП пострадали восемь человек, четверо из них госпитализированы, остальным оказана помощь на месте бригадами скорой медицинской помощи. Из госпитализированных два человека средней степени тяжести и еще два – в тяжелой, в том числе ребенок, – передали в ведомстве.

Напомним, авария случилась на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Там столкнулись автобус Ford Transit, обслуживающий маршрут №228, Subaru Forester и Audi A4. После удара первую машину отбросило на трех пешеходов, среди которых была 11-летняя девочка.

Расследование ДТП находится под контролем прокуратуры. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выезжал прокурор Кировского района Ильгам Хабибуллин.