В Уфе наградили 17-летнего подростка, скрутившего грабителя

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

Накануне 17-летнего Матвея В., в одиночку скрутившего грабителя, наградили благодарностью от МВД по Башкирии. За проявленную активную гражданскую позицию отметил начальник отдела полиции №7 полковник Ралиф Валитов.

Как отметили в пресс-службе ведомства, офицер лично поблагодарил Матвея за проявленный героизм, а его маму – за достойное воспитание сына. В свою очередь, члены общественного совета при МВД по Башкирии также подготовили для смелого парня ценный подарок.

Напомним, недавно подросток задержал и скрутил до приезда полиции 32-летнего грабителя, отобравшего у парализованного инвалида мобильный телефон. О том, как он решился на такой смелый поступок и о чем думал в этот момент, юный герой рассказал в беседе с «КП-Уфа».