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Общество29 июня 2022 8:33

Стала известна судьба пропавшей в Уфе 13-летней школьницы

В Уфе завершились поиски пропавшей 13-летней девочки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе завершились поиски 13-летней девочки. Об этом «КП-Уфа» рассказала мама подростка.

– Только что нашли ее, с ней все хорошо. Ее девушка привела в школу. Что именно случилось – пока не знаю, – рассказала женщина.

Информация о пропаже несовершеннолетней появилась вчера поздно вечером. Сообщалось, что девочка днем ушла гулять с друзьями в микрорайоне Сипайлово и не вернулась домой.

Напомним, в Уфе продолжаются поиски 18-летней Натальи Овсянниковой. Девушка ушла из дома еще в минувшее воскресенье, 26 июня, и до сих пор не вернулась.