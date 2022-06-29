В Демском районе все дома остались без горячей воды из-за утечки

Во всех домах Демского района Уфы была отключена горячая вода. Это связано с ликвидацией утечки на магистральном водопроводе
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сегодня, 29 июня, в 12:00 во всех домах Демского района Уфы была отключена горячая вода. Это связано с ликвидацией утечки на магистральном водопроводе по улице Мечтателей, 11. С 18:00 также планируется приостановить подачу холодного водоснабжения. Об этом предупредила мэрия со ссылкой на «Уфаводоканал».
На время восстановительных работ улица Мечтателей на участке от дома №10/1 до Дагестанской будет перекрыта. Автомобилистов просят пользоваться альтернативными путями объезда.
– Из-за утечки может упасть давление в водопроводных сетях и снизиться напор воды. Жителей просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ, – передали в администрации.
Для жителей Демского района будет организован подвоз воды по следующим адресам:
– Гатчинская, 1 (мечеть «Мадина»);
– Грозненская, 69/3;
– Кустарево, 21 (хлебопекарня);
– Левитана, 71;
– Правды, 21 (со стороны многоквартирного дома);
– Таллинская, 17 (дворец детского и юношеского творчества «Орион»);
– Ухтомского, 31;
– Якуба Коласа, 147 (напротив магазина «Байрам»);
– микрорайон «Яркий» (автобусное разворотное кольцо возле здания отдела продаж);
– микрорайон «Серебряный ручей» (Дагестанская, 14-16).