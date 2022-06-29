В Демском районе все дома остались без горячей воды из-за утечки

Во всех домах Демского района Уфы была отключена горячая вода. Это связано с ликвидацией утечки на магистральном водопроводе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 29 июня, в 12:00 во всех домах Демского района Уфы была отключена горячая вода. Это связано с ликвидацией утечки на магистральном водопроводе по улице Мечтателей, 11. С 18:00 также планируется приостановить подачу холодного водоснабжения. Об этом предупредила мэрия со ссылкой на «Уфаводоканал».

На время восстановительных работ улица Мечтателей на участке от дома №10/1 до Дагестанской будет перекрыта. Автомобилистов просят пользоваться альтернативными путями объезда.

– Из-за утечки может упасть давление в водопроводных сетях и снизиться напор воды. Жителей просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ, – передали в администрации.

Для жителей Демского района будет организован подвоз воды по следующим адресам:

– Гатчинская, 1 (мечеть «Мадина»);

– Грозненская, 69/3;

– Кустарево, 21 (хлебопекарня);

– Левитана, 71;

– Правды, 21 (со стороны многоквартирного дома);

– Таллинская, 17 (дворец детского и юношеского творчества «Орион»);

– Ухтомского, 31;

– Якуба Коласа, 147 (напротив магазина «Байрам»);

– микрорайон «Яркий» (автобусное разворотное кольцо возле здания отдела продаж);

– микрорайон «Серебряный ручей» (Дагестанская, 14-16).