На улице Сельской Богородской в Уфе до 30 сентября ограничат движение

В Уфе 1 июля по 30 сентября частично ограничат проезд по улице Сельской Богородской на участке от Интернациональной до путепровода «Гастелло»

В Уфе 1 июля по 30 сентября частично ограничат проезд по улице Сельской Богородской на участке от Интернациональной до путепровода «Гастелло». Там будут ремонтировать дорогу. Об этом 29 июня сообщила городская администрация.

– При фрезеровании и устройстве нижнего и верхнего слоев асфальта будет перекрыта половина проезжей части улицы, – передали в мэрии. – Во время укладки асфальта будет закрыто движение троллейбусов.

Городские службы извинились перед уфимцами за временные неудобства и рекомендовали заранее планировать свой маршрут.