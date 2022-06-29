Парламент Башкирии намерен ввести штрафы за обман при вывозе мусора

Парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, устанавливающий штрафы за обман при вывозе мусора Фото: Олег АДАМОВИЧ

Парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, устанавливающий штрафы за обман при вывозе мусора. Об этом 29 июня сообщил пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как уточнил спикер Константин Толкачев, предлагается ввести административную ответственность за предоставление неполных или недостоверных сведений в информационную систему «ТКО-Башкортостан». Туда стекается вся информация о вывозе мусора с контейнерных площадок. На основе этой системы делаются выводы о качестве обращения с твердыми бытовыми отходами в республике.

– На практике в систему часто поступает недостоверная информация, – отметил Толкачев. – Все контейнерные площадки в республике оцифрованы и выведены на интерактивную карту. Перевозчики обязаны фотографировать их до и после вывоза мусора. Координаторы сталкиваются, например, с жульничеством водителей, которые присылают одни и те же фотографии по нескольким контейнерным площадкам.

Парламентарий назвал такие действия подлогом, за которым кроется неисполнение обязательств по вывозу мусора. Подобные нарушений много, «но на сегодня инструментов воздействия, помимо устного внушения, нет», добавил Толкачев.

Законопроект предусматривает предупреждение и наложение следующих административных штрафов:

– на должностных лиц от 500 до 1 тыс. рублей (при повторном нарушении – до 5 тыс. рублей);

– на юрлиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (при повторном нарушении – до 30 тыс. рублей).