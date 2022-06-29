Заказывавшая водный банан колония №7 из Башкирии закупает два надувных аттракциона

В Башкирии исправительная колония №7, которая ранее объявляла тендер на приобретение водного банана, закупает два надувных аттракциона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исправительная колония №7 в башкирском городе Мелеузе, которая ранее объявляла тендер на приобретение водного банана, намерена закупить два надувных аттракциона. Максимальная цена поставки составляет 116 тыс. рублей. Соответствующая информация 27 июня появилась на сайте единого агрегатора торговли «Березка».

– Поставщик обязуется поставить надувной буксируемый шестиместный водный аттракцион для базы отдыха «Дубрава», закрепленной за ФКУ ИК 7 УФСИН России по РБ, для оказания возмездных услуг отдыхающим, – говорится в проекте контракта.

В спецификации указано, что подрядчик должен предоставить два изделия с шестью местами в каждом, а также электрический насос. Какой именно формы должен быть надувной аттракцион, на этот раз не указано.

Напомним, тендер на поставку водного банана за 132 тыс. рублей был опубликован на прошлой неделе. ФСИН «КП-Уфа» объяснила, что надувное изделие закупается для дома отдыха «Дубрава», который работает при исправительной колонии. Впоследствии эта закупка была признана несостоявшейся.