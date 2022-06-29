Госперевозчик «Башавтотранс» прекратил обслуживание четырех маршрутов

«Башавтотранс» прекратил обслуживание четырех пригородных и междугородных рейсов в Буздякском районе

«Башавтотранс» прекратил обслуживание четырех пригородных и междугородных рейсов в Буздякском районе. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба госперевозчка.

Автобусы перестали ездить по рейсам №103а (Буздяк – Новоактау), №105а (Буздяк – Урзайбаш), №102а (Буздяк – Новотавларово), и №107а (Буздяк – Ахуново). Все они перевозили пассажиров дважды в день по понедельникам, средам и пятницам.

Как уточнил перевозчик, прекращение обслуживания маршрутов связано с окончанием срока действий контракта на их обслуживание и разрешительной документации.