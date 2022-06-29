В Уфе разыскивают бесследно пропавшую 18-летнюю Наталью Овсянникову

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Родные и близкие 18-летней Натальи Овсянниковой из Уфы бьют тревогу: девушка ушла из дома еще в минувшее воскресенье, 26 июня, и до сих пор не вернулась.

В беседе с «КП-Уфа» ее родные рассказали, что в тот вечер она собиралась погулять с подругой, но как выяснилось, они так и не встретились. На данный момент близкие Натальи самостоятельно ведут ее поиски в районе ДК УМПО в Черниковке.

В день пропажи Наталья была одета в черную толстовку и светло-синие джинсы. Всех, кто мог видеть девушку, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с ее братом по телефону: +79146794123 (Олег).