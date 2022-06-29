Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 4:41

В Уфе при ДТП с автобусом и двумя легковушками пострадали 8 человек, в том числе 11-летняя девочка

В Уфе при ДТП с маршрутным Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4 пострадали восемь человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 29 июня, в Уфе при ДТП с автобусом и двумя легковушками пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в восемь часов утра на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Там столкнулись автобус Ford Transit, обслуживающий маршрут №228, Subaru Forester и Audi A4. После удара пассажирскую машину отбросило на трех пешеходов.

– Водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода, среди них 11-летняя девочка, – передали в дорожной полиции.

В маршрутном автобусе пассажиров не было.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.