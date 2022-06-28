Из Уфы с конца июля открываются рейсы в Египет

Со слов турагентов, нынешние путевки в Египет обойдутся дешевле, чем в Турцию

С 31 июля из столицы Башкирии вновь можно будет улететь в Египет, сообщает UfaTime.ru со ссылкой на TEZ TOUR.

Самолеты будут летать раз в 10 дней по четвергам и воскресеньям. У турагентов уже можно купить путевки в жаркую страну. Полеты будет осуществлять компания I Fly на самолетах Airbus A330.

Со слов турагентов, нынешние путевки в Египет обойдутся дешевле, чем в Турцию. Один взрослый и ребенок могут слетать на 120 тысяч рублей и проживать в центре Хургады в четырехзвездочном отеле.

Также с воскресенья, 3 июля, авиакомпания Azerbaijan Airlines восстановит свою полетную программу по рейсу Уфа-Баку.