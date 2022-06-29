21-летний Айнур Хазиев из Башкирии погиб в ходе военной спецоперации на Украине

После окончания 9 класса он окончил Октябрьский коммунально-строительный колледж, затем ушел в армию и стал служить по контракту.

Печальные новости о гибели нашего солдата в ходе военной спецоперации на Украине пришли в этот раз в Шаранский район.

Фидан Ишемгулов, глава района, сообщил, что накануне не стало Айнура Хазиева. Погибшему был всего 21 год.

- При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, проявив мужество и героизм, погиб уроженец села Зириклы, рядовой контрактной службы, старший механик-водитель танка Хазиев Айнур Айратович, - написал чиновник.

Совсем недавно у молодого человека был день рождения, 6 июня ему исполнился 21 год. После окончания 9 класса он окончил Октябрьский коммунально-строительный колледж, затем ушел в армию и стал служить по контракту.

Глава района выразил соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым Айнура.

Дата и время, а также место прощания пока неизвестны.