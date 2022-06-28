В Уфе 4 июля закроют один из старейших роддомов

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В Уфе с 4 по 24 июля на помывку будет закрыт роддом №3. Об этом 28 июня сообщила городская администрация.

В мэрии пояснили, что плановая помывка акушерского стационара проводится ежегодно. Там будут дезинфицировать буквально все – от лампочек на потолке до порога на входе. Палаты и операционные облучат ультрафиолетом. В учреждении также проведут косметический ремонт и заменят некоторое оборудование.

На период санитарно-профилактической обработки рожениц будут принимать в городской клинической больнице № 8, республиканском перинатальном центре и роддоме при больнице №3.

Третий роддом считается одним из старейших в Уфе. Первый ребенок здесь родился еще в 1958 году.