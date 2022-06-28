Прокуратура объявила предостережение главе района в Башкирии из-за жилья для сирот

Прокуратура Башкирии объявила предостережение главе Туймазинского района из-за жилья для сирот

Прокуратура Башкирии объявила предостережение главе Туймазинского района из-за жилья для сирот. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как передали в правоохранительном органе, в этом году муниципалитету выделили из бюджета более 42 млн рублей на покупку квартир для сирот. Сейчас на учете в районной администрации состоят 306 лиц данной категории, у 159 из которых уже есть право на получение жилья. Тем не менее местные власти пока закупили лишь одну квартиру.

– Аукционы проводятся нерегулярно, что может привести к неиспользованию выделенных субвенций в полном объеме и нарушению жилищных прав граждан, – передали в прокуратуре.

В связи с этим ведомство направило в адрес главы района предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.