На сколько в Башкирии повысили тарифы на коммунальные услуги

В Башкирии с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем вырастут на 4,4% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем вырастут на 4,4%. Предельное отклонение от стоимости может составить еще 2% Об этом 28 июня сообщил Госкомитет республики по тарифам.

Электроэнергия подорожает на 5,1%, водоснабжение – на 4,2%, теплоснабжение – на 3,8%, водоотведение – на 3,4%, а газ – на 3%.

фото: Госкомитет РБ по тарифам

Тарифы региональных операторов по вывозу мусора в зонах №3, 4 и 4+ не изменятся: 590,3, 595,2 и 659,7 рубля за кубометр соответственно. В зонах № 1 и №2 стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами вырастет до 514,9 и 594,2 рубля.