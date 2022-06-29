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Общество29 июня 2022 4:17

С 3 июля Azerbaijan Airlines восстановит авиарейсы из Уфы в Баку

Полеты будут выполняться дважды в неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Авиакомпания Azerbaijan Airlines восстановит свою полетную программу по рейсу Уфа-Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines восстановит свою полетную программу по рейсу Уфа-Баку

Фото: Александр ГЛУЗ

С воскресенья, 3 июля, авиакомпания Azerbaijan Airlines восстановит свою полетную программу по рейсу Уфа-Баку. Об этом 28 июня сообщила пресс-службе международного аэропорта башкирской столицы.

Как пояснили в воздушной гавани, полеты в столицу Азербайджана будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресениям. Рейс обслужит самолет Embraer 190. Время в пути займет 2 часа 50 минут.

В уфимском аэропорту напомнили, что по понедельникам из Уфы в Баку полеты также осуществляет авиакомпания UTair.