С 3 июля Azerbaijan Airlines восстановит авиарейсы из Уфы в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines восстановит свою полетную программу по рейсу Уфа-Баку Фото: Александр ГЛУЗ

С воскресенья, 3 июля, авиакомпания Azerbaijan Airlines восстановит свою полетную программу по рейсу Уфа-Баку. Об этом 28 июня сообщила пресс-службе международного аэропорта башкирской столицы.

Как пояснили в воздушной гавани, полеты в столицу Азербайджана будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресениям. Рейс обслужит самолет Embraer 190. Время в пути займет 2 часа 50 минут.

В уфимском аэропорту напомнили, что по понедельникам из Уфы в Баку полеты также осуществляет авиакомпания UTair.