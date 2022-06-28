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Общество28 июня 2022 9:59

Илону Макаренко утвердили главой ЦИК Башкирии на новый срок

Она председательствует в госоргане с 2019 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Илону Макаренко утвердили председателем Центральной избирательной комиссии на новый срок. Заседание госоргана состоялось сегодня, 28 июня. Об этом сообщил «Башинформ».

Марат Гадилов и Марина Долматова сохранили за собой должности замглавы ЦИК и секретаря комиссии.

От парламента Башкирии в новый состав Центризбиркома вошли Рустем Бикметов, Елена Галиакберова, Игорь Ермолаев, Тагир Закиров и Вадим Садыков. Глава Башкирии Радий Хабиров назначил членами ЦИК Ляйсан Гарипову, Ивана Мосунова, Руслана Ямалетдинова и Александра Яшинова.

Напомним, Илона Макаренко возглавляет ЦИК с 2019 года. До этого она на протяжении десяти лет была директором института права в Башкирском государственном университете.