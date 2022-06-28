В Минстрое Башкирии заявили о падении объемов ипотеки в республике на 5,8%

На объем выдачи ипотечных кредитов повлияло повышение ставки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На пресс-завтраке «КоммерсантЪ-Уфа», где обсуждалась ситуация в строительной отрасли Башкирии врио министра строительства республики Егор Родин заявил, что объемы ипотечного кредитования в этом году упали на 5,8%.

По словам чиновника, на данный момент в регионе работают 114 застройщиков, а разрешения на строительство выдано на 237 объектов общей площадью в 2,8 млн квадратных метров.

- Выдано разрешений на строительство жилья общей площадью 3,4 млн квадратов. Заделы на этот и следующий год есть. Но на 2024-2025 годы наблюдается существенное снижение выданных разрешений, - подчеркнул Егор Родин.

Врио министра отметил, что после повышения ключевой ставки и, соответственно, ставок по ипотеке, количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 20%.