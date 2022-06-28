До конца 2022 года в школах Башкирии откроются еще 12 стоматологических кабинетов

До конца текущего года в школах Башкирии откроются еще 12 стоматологических кабинетов

До конца текущего года в школах Башкирии откроются еще 12 стоматологических кабинетов. Об этом в своих соцсетях 28 июня сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Движемся планово. Стараемся, чтобы стоматология была доступна жителям любых городов и сел, даже самых удалённых от центра, – написал руководитель региона.

Он добавил, что за последние годы в школах региона было открыто 68 стоматологических кабинетов. Они лицензированы и оборудованы современными лечебными комплексами. За прошедший учебный год через них прошли 86 тыс. детей.