Улицу Пугачева в Уфе закроют на реконструкцию после 17 июля

фото: администрация Уфы

Проезд по улице Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской будет закрыт на реконструкцию после 17 июля – именно к этой дате завершится строительство объездной дороги. Об этом на оперативном совещании в мэрии 28 июня сообщил начальник управления по строительству и ремонту дорог Константин Паппе.

– Подрядные организации приступили к строительству объездной дороги протяжностью 3,2 км, которая будет проходить по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Рассчитана она на четыре полосы движения. Данная дорога будет оснащена наружным освещением, автобусными остановками. Также по ней будут проходить маршруты общественного транспорта, – передал чиновник. – На строительной площадке трудятся 24 дорожных рабочих, 18 единиц техники.

Напомним, реконструкция улицы Пугачева проходит в рамках подготовки Уфы к 450-летию. Дорогу сделают магистральной, расширив ее до четырех полос. Там также построят ливневую канализацию, переустроят инженерные коммуникации и модернизирут наружное освещение.