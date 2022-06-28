Певец Радик Юльякшин подхватил болезнь в Узбекистане

Фото: https://vk.com/elvin_grey

Певец Радик Юльякшин рассказал, что заболел во время поездки в Узбекистан.

Артист неожиданно вышел на связь в соцсетях и рассказал, что происходило в его жизни. Оказалось, что во время путешествия в Узбекистан (там он пел на Сабантуе и отдыхал вместе с родителями) Радик заболел. Как объяснил сам артист, в республике стояла жаркая погода и во всех зданиях и машинах были включены кондиционеры. В итоге Радика продуло и у него начался гайморит. К счастью, вскоре артисту полегчало.

По приезде из Узбекистана артист отправился на родину к супруге в Ижевск. Уже после он приехал в Уфу.

- Осталось только выспаться и все тип-топ! – записал сообщение Радик.

Также певец добавил, что скоро отправится в Казань, где будет записывать музыку.